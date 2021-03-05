Сколько украинцев ощутили рост тарифов на своем кошельке
Большинство украинцев заявили, что почувствовали, как выросли тарифы за предыдущий месяц. Более того, более 80% опрошенных считают, что власть не справилась с задачей снизить платежки.
Источник:КМИС
Две трети (64,7%) опрошенных заявили, что стоимость их коммунальных услуг за январь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла.
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Почувствовали ли украинцы поднятие тарифов
- Утверждают, что тарифы почти не изменились, – 19,6% респондентов.
- Однако для 5,6% опрошенных стоимость "коммуналки" снизилась, а 10,1% затруднились ответить на вопрос.
- Большинство – 81,9% – респондентов считают, что власть не справилась с задачей снижения коммунальных тарифов в январе.
- Считают, что справилась – 9,4%, а 8,6% затруднились ответить на вопрос.
Результаты опроса / Скриншот с kiis.com.ua
Новые тарифы на коммунальные услуги
- С 1 января 2021 года снизился тариф на электроэнергию для населения: с 312,76 гривны до 293,93 гривны за мегаватт-час. Новый тариф за киловатт-час – 1,68 гривны.
- Однако возмущение и протесты в стране вызвали тарифы на газ. В начале 2021 года в Украине неожиданно прыгнул вверх тариф на газ для населения. Для урегулирования ситуации правительство установило предельную цену газа в 6,99 гривны за кубометр. Однако действовать она будет лишь на время карантина.
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