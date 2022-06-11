Рост пенсий: в ПФУ рассказали, кому увеличили выплаты до 40%

В Украине повысили размер прибавок к пенсии определенной категории людей. Увеличение доплат от ПФУ колеблется от 10 до 40%. А влияет на него каждый дополнительный год отказа от пенсии.

Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, определенная категория пенсионеров получит надбавки к пенсии. Речь идет о тех, кто после назначения пенсий продолжал работать и отказался от выплат. Или же тех, кто захотел получать средства позже, чем предусмотрено.

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Такие пенсионеры получат до 40% надбавок

В ПФУ отметили, что такие категории пенсионеров могут рассчитывать на солидные надбавки. Они будут колебаться в пределах от 10 до 40%.

Напомним, что соответствующий закон действовал до 30 апреля 2022 года. А доплату граждане, не вышедшие на пенсию, смогут получить в июне.

Речь идет о том, что пенсионер за каждый год отказ от пенсии получает дополнительные 10% от основного размера выплаты. Но существует ограничение в 40%, то есть государство готово компенсировать четыре дополнительных года работы гражданина, который мог уйти на пенсию.

В ведомстве подчеркивают, что сумму, на которую увеличится размер выплаты, рассчитают по основному размеру пенсии.

Каков сейчас размер надбавки

за первый год после ухода на пенсию – 6% от основного ее размера;

за два года – 12%;

за три года – 18%;

за четыре года – 24%.

Как подсчитать, какую сумму получит пенсионер? В ПФУ решили продемонстрировать наглядный пример, базирующийся на получении 40% надбавки за те же 4 года не выхода на пенсию. После 30 апреля 2022 года надбавка в таком случае будет составлять 24% от основного размера пенсии.

Пенсию жителям оккупированных территорий будут в дальнейшем выплачивать

Следовательно, если пенсия должна составлять 2 150 гривен, то надбавка будет составлять 516 гривен. Это и есть 24% от основного размера пенсии.

В Кабинете Министров Украины взялись за вопрос, связанный с выплатами пенсии и социального обеспечения на временно оккупированных территориях. Речь идет, в частности, о тех регионах, где сейчас ведутся активные боевые действия.

Там украинцам пенсию будут выплачивать через "Укрпочту". Ее в отделении будут получать проживающие в районах ведения боевых действий, а также на временно оккупированных территориях.

Раньше таким людям средства попадали на счет "Ощадбанка". Но в государстве было принято новое решение, которое позволит предоставить доступ к финансам в тех регионах, где украинские банки временно прекратили свою деятельность.

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