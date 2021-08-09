Рекордный рост инфляции в июле: что подорожало больше всего

9 августа 2021 , 18:30
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Источник:

Государственная служба статистики

Уровень инфляции в Украине продолжает расти и составил более 10% в июле поточного года. Потребительские цены выросли на 0,1% в июле по сравнению с июнем.

Уровень инфляции в июле 2021 года

В июле инфляция в Украине ускорилась до 10,2%. В Госстате отметили, что инфляция на потребительском рынке в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года составила 0,1%, с начала года – 6,5%. Что касается базовой инфляции, то в июле 2021 года против июня 2021 года она составляла – 0,1%, с начала года – 4,2%.

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Инфляция в Украине

  • В июне инфляция оставалась на майском уровне и составила 9,5% годовых.
  • В НБУ прогнозируют на конец 2021 года инфляцию на уровне 9,6% годовых.
  • К целевым 5% инфляция вернется во втором полугодии 2022 года.
Напомним! 22 июля председатель НБУ Кирилл Шевченко, во время пресс-брифинга, где пересматривали уровень учетной ставки, предупредил, что инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года. Прогнозируемо в IV квартале 2021 года.

Как изменились цены в июле 2021 года

В Госстате рассказали, что на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. 

Какие позиции подорожали 

  • Сахар подорожал больше всего – на 6,7%  по сравнению с июнем 2021 года, а против июля 2020 подорожал на 83,5%.
  • Хлеб за месяц подорожал на 0,2%, а против июля 2020 года – на 16%.
  • Алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%.
  • Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 0,6%.
  • Предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,4%.
  • Сфера здравоохранения – на 0,1%,
  • Общественный транспорт – на 1,1%,
  • Цены на мобильную связь – на 0,1%.
  • Стоимость отдыха и культуры – на 0,7%.
  • Цены в гостинично-ресторанной сфере – на 1,2%.

Какие позиции подешевели

  • Овощи подешевели больше всего – на 8,1% за июль. 
  • Подсолнечное масло, сало, фрукты – цена снизилась от 0,7 до 0,5% за месяц. 
  • Цены на одежду и обувь – упали на 5,2%. 
Сфера Образование осталась без изменений в июле, против июня 2021 года.

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Рост цен в Украине

График изменения цен в Украине с июля 2020 года по июль 2021 года/ скриншот инфографики Госстата

Автор: Дар'я Вереньова