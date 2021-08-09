Уровень инфляции в июле 2021 года
В июле инфляция в Украине ускорилась до 10,2%. В Госстате отметили, что инфляция на потребительском рынке в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года составила 0,1%, с начала года – 6,5%. Что касается базовой инфляции, то в июле 2021 года против июня 2021 года она составляла – 0,1%, с начала года – 4,2%.
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Инфляция в Украине
- В июне инфляция оставалась на майском уровне и составила 9,5% годовых.
- В НБУ прогнозируют на конец 2021 года инфляцию на уровне 9,6% годовых.
- К целевым 5% инфляция вернется во втором полугодии 2022 года.
Как изменились цены в июле 2021 года
В Госстате рассказали, что на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%.
Какие позиции подорожали
- Сахар подорожал больше всего – на 6,7% по сравнению с июнем 2021 года, а против июля 2020 подорожал на 83,5%.
- Хлеб за месяц подорожал на 0,2%, а против июля 2020 года – на 16%.
- Алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%.
- Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 0,6%.
- Предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,4%.
- Сфера здравоохранения – на 0,1%,
- Общественный транспорт – на 1,1%,
- Цены на мобильную связь – на 0,1%.
- Стоимость отдыха и культуры – на 0,7%.
- Цены в гостинично-ресторанной сфере – на 1,2%.
Какие позиции подешевели
- Овощи подешевели больше всего – на 8,1% за июль.
- Подсолнечное масло, сало, фрукты – цена снизилась от 0,7 до 0,5% за месяц.
- Цены на одежду и обувь – упали на 5,2%.
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График изменения цен в Украине с июля 2020 года по июль 2021 года/ скриншот инфографики Госстата