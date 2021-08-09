Уровень инфляции в июле 2021 года

В июле инфляция в Украине ускорилась до 10,2%. В Госстате отметили, что инфляция на потребительском рынке в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года составила 0,1%, с начала года – 6,5%. Что касается базовой инфляции, то в июле 2021 года против июня 2021 года она составляла – 0,1%, с начала года – 4,2%.

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Инфляция в Украине

В июне инфляция оставалась на майском уровне и составила 9,5% годовых.

В НБУ прогнозируют на конец 2021 года инфляцию на уровне 9,6% годовых.

К целевым 5% инфляция вернется во втором полугодии 2022 года.

Напомним! 22 июля председатель НБУ Кирилл Шевченко, во время пресс-брифинга, где пересматривали уровень учетной ставки, предупредил, что инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года. Прогнозируемо в IV квартале 2021 года.

Как изменились цены в июле 2021 года

В Госстате рассказали, что на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%.

Какие позиции подорожали

Сахар подорожал больше всего – на 6,7% по сравнению с июнем 2021 года, а против июля 2020 подорожал на 83,5%.

– Хлеб за месяц подорожал на 0,2% , а против июля 2020 года – на 16%.

– Алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 0,6%.

– Предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,4%.

– Сфера здравоохранения – на 0,1%,

– Общественный транспорт – на 1,1%,

– Цены на мобильную связь – на 0,1%.

– Стоимость отдыха и культуры – на 0,7%.

– Цены в гостинично-ресторанной сфере – на 1,2%.

Какие позиции подешевели

Овощи подешевели больше всего – на 8,1% за июль.

– Подсолнечное масло, сало, фрукты – цена снизилась от 0,7 до 0,5% за месяц.

– Цены на одежду и обувь – упали на 5,2%.

Сфера Образование осталась без изменений в июле, против июня 2021 года.

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Рост цен в Украине За год в Украине подорожали такие продукты питания, такие как хлебобулочные изделия, крупы, макароны, подсолнечное масло и тому подобное. Подробнее о том на сколько выросла цена, читайте здесь.

В июне цены выросли на 6,4% с начала 2021 года, согласно аналитике Госстата.