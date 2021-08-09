Уровень инфляции в июле 2021 года

В июле инфляция в Украине ускорилась до 10,2%. В Госстате отметили, что инфляция на потребительском рынке в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года составила 0,1%, с начала года – 6,5%. Что касается базовой инфляции, то в июле 2021 года против июня 2021 года она составляла – 0,1%, с начала года – 4,2%.

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Инфляция в Украине

  • В июне инфляция оставалась на майском уровне и составила 9,5% годовых.
  • В НБУ прогнозируют на конец 2021 года инфляцию на уровне 9,6% годовых.
  • К целевым 5% инфляция вернется во втором полугодии 2022 года.

Как изменились цены в июле 2021 года

В Госстате рассказали, что на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%.

Какие позиции подорожали

  • Сахар подорожал больше всего на 6,7% по сравнению с июнем 2021 года, а против июля 2020 подорожал на 83,5%.
  • Хлеб за месяц подорожал на 0,2%, а против июля 2020 года на 16%.
  • Алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%.
  • Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива на 0,6%.
  • Предметы домашнего обихода и бытовая техника на 0,4%.
  • Сфера здравоохранения на 0,1%,
  • Общественный транспорт на 1,1%,
  • Цены на мобильную связь на 0,1%.
  • Стоимость отдыха и культуры на 0,7%.
  • Цены в гостинично-ресторанной сфере на 1,2%.

Какие позиции подешевели

  • Овощи подешевели больше всего на 8,1% за июль.
  • Подсолнечное масло, сало, фрукты цена снизилась от 0,7 до 0,5% за месяц.
  • Цены на одежду и обувь упали на 5,2%.

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График изменения цен в Украине с июля 2020 по июль 2021

График изменения цен в Украине с июля 2020 года по июль 2021 года/ скриншот инфографики Госстата