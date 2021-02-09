В Украине при любых условиях в ближайшее время будут расти цены на продукты, но они будут удерживаться в пределах покупательной способности населения. Однозначно подорожают овощи, в частности, традиционный борщевой набор.

Овощи, которые были собраны еще в 2020 году, требуют затрат на хранение, что значительно повышает их цену. Такое мнение высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Обратите внимание Рост цен и восстановление экономики: что прогнозирует НБУ на 2021 год

На какие продукты вырастут цены

Экономист отметил, что традиционно каждый год в Украине дорожает борщевой набор. Поэтому 2021 не станет исключением. Кроме этого, в Украине нет достаточного количества хранилищ, чтобы обеспечить сохранность урожая.

Я не удивлюсь, когда в начале апреля мы увидим на полках египетский или турецкий картофель. Тогда цена настолько поднимется, что будет выгодно везти импорт,

– отметил он.

Также он рассказал, что в меньшей степени будут расти цены на мясо, потому что на сегодня стоимость упирается в реальный платежеспособный спрос населения.

Обратите внимание! Едва ли не единственная отрасль, для которой 2020 год был относительно стабильным по отношению к ценам, – мясная. Стоимость свинины и курятины на начало 2021 осталась почти неизменной, подорожала только говядина.

Однако экономист отметил, что произойдет не слишком сильное подорожание, то есть, не будет какого-то критического роста. Но по крайней мере увеличение стоимости товаров на 5–7% за 2 месяца украинцы увидят.

По словам Олега Пендзины, то, что мы на сегодня видим в Украине – результат мировых процессов. В частности, если речь идет о зерновых, то на международных рынках цена везде выросла.

"Зерновые шли вверх, как следствие увеличивалась стоимость комбикормов. А 60% от их стоимости – это цена яиц, и мы уже видим серьезный рост", – пояснил он.

Снижение курса доллара не гарантирует снижения стоимости товаров, – Пендзина

Курс доллара продолжает падать. Нацбанк 9 февраля установил официальный курс на уровне 27,67 гривны. Это на 10 копеек меньше, чем 8 февраля.

Впрочем, экономист подчеркнул, что снижение курса доллара не гарантирует снижения стоимости товаров. Кроме этого, украинцам не стоит ожидать удешевления импортной продукции. Ведь импортеры давно заложили валютные риски в цену товара, и мы их покупаем по цене, которая предусматривает курс гривны к доллару на уровне 29,2.

Читайте также Гривна стремительно растет: что будет с курсом доллара на этой неделе

Директор Экономического дискуссионного клуба также сообщил, что на сегодня гривневый депозит имеет значительно более высокий процент, чем долларовый. Поэтому посоветовал украинцам держать деньги именно в гривне, по крайней мере ближайшие полгода.