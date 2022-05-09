Кремлевские пропагандисты пишут, что об этом сообщил представитель оргкомитета Международного газового конгресса. По его словам, любое участие компаний "Газпром" и "Новатэк" приостановлено.

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В связи с исключением Корейский газовый союз, который принимает в 2022 году МГК, не может реализовать дальнейшее участие субъектов России в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве,

– пояснил представитель оргкомитета МГК.

К слову, "Газпром" и "Новатэк" неоднократно участвовали в Международном газовом конгрессе.

Стоит отметить, что в Международный газовый союз входит 160 ассоциаций и корпораций отрасли голубого топлива. Они представлют более 95% Мирового газового рынка.

ЕС заменит российский газ на африканский

ЕС намерен больше сотрудничать со странами Африки, чтобы уменьшить зависимость от газа России. Так, согласно документу, который Еврокомиссия может принять в конце мая, планируют:

увеличить импорт СПГ (сжиженного природного газа) на 50 миллиардов кубометров в год;

увеличить отгрузку трубопроводного газа из других стран на 10 миллиардов кубометров в год;

наладить импорт 10 миллионов тонн возобновляемого водорода каждый год к 2030 году, чтобы частично заменить им газ.

Уменьшение поставок на две трети в 2022 году

Европа объявила об амбициозных планах уменьшить поставки из России почти на две трети уже в 2022 году. Для этого Европейский Союз заручился поддержкой партнеров:

дополнительных 15 миллиардов кубометров СПГ ЕС получит от Соединенных Штатов уже в этом году;

также в этом году в ЕС будут поставлять сжиженный газ Египет и Израиль;

ожидается удвоение поставок газа из Азербайджана до 20 миллиардов кубометров в год.

Япония и Южная Корея уже отправили СПГ Европе.

Катар готов содействовать обмену с азиатскими странами. Что касается трубопроводного газа, Норвегия уже увеличила свои поставки в Европу, и как Алжир, так и Азербайджан заявили о своей готовности сделать это,

– говорится в проекте документа.

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