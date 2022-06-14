Россию до конца года могут покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров: прогноз аналитиков

За последние полгода в России произошла наибольшая эмиграция миллионеров. Аналитики считают, что к концу 2022 года страну-агрессора вполне могут покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров.

Миллионеры предпочитают уехать из России

По оценкам лондонской консалтинговой фирмы по миграции Henley & Partners, из России могут выехать 15% всех жителей с капиталом от 1 миллиона долларов. Таким образом, поток эмигрантов по результатам этого года будет на 9,5 тысячи человек больше, чем в допандемийном 2019 году.

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Генеральный директор Henley & Partners Юрг Штеффен заявил, что до конца года ожидается, что 88 тысяч миллионеров переедут в новые страны, что на 22 тысячи меньше, чем до пандемии в 2019 году.

Эндрю Амоилс, руководитель отдела исследований New World Wealth, который подготовил данные для Henley & Partners, подчеркивает, что за последние десять лет количество состоятельных людей, эмигрирующих из России, неуклонно росло каждый год. Также он отметил изданию The Guardian, что такая миграция – раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна.

Исторически сложилось так, что большим коллапсам стран обычно предшествовал ускоренный отъезд богатых людей,

– делится Эндрю Амоилс.

Куда будут эмигрировать миллионеры

Богачи, согласно аналитике Henley & Partners, традиционно переезжают в США и Великобританию, однако ожидается, что ОАЭ в этом году будут более желанной страной для богачей-эмигрантов. Таким образом, ОАЭ станут лидером среди стран, куда предпочли бы эмигрировать миллионеры.

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