Российским артистам заморозили их роялти в Украине: о какой сумме идет речь

Украинское Агентство Авторских и Смежных Прав (УААСП) разрывает международное соглашение с Российским авторским обществом относительно выплат роялти в одностороннем порядке. Об этом сообщил глава УААСП Валерий Харчишин.

В результате расторжения соглашения артисты страны-агрессора не получат сумму более 7 миллионов гривен, подчеркнул в сообщении Харчишин. Распределение и выплата этих средств будет произведена исключительно среди авторов Украины.

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Это значит, что более 7 миллионов гривен роялти оккупантов, которые по международному соглашению, мы должны оплатить российским "скоморохам", мы замораживаем на счету нашей организации,

– написал он.

Также глава УААСП добавил, что вышеупомянутые средства будут распределены исключительно среди авторов Украины. Более того, организация готовит распределение и выплату первого транша помощи от конфедерации CISAC на около 100 тысяч евро.

Что такое роялти Роялти – платежи за пользование, которые получатель лицензии платит продавцу лицензии за текущее пользование активами, зачастую правами интеллектуальной собственности. Роялти, как правило, выплачиваются в процентах от суммы валовой или чистой продажи, полученной от использования актива или как фиксированная цена за единицу проданного товара.

Данные Роялти – платежи за пользование, которые получатель лицензии платит продавцу лицензии за текущее пользование активами, зачастую правами интеллектуальной собственности. Роялти, как правило, выплачиваются в процентах от суммы валовой или чистой продажи, полученной от использования актива или как фиксированная цена за единицу проданного товара.Данные Википедия

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