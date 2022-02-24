Российский "Сбербанк" включили в блокирующие санкции США: банк отрицает это

Утром 24 февраля появилась информация, что российский банк Сбербанк попал под санкции США. На сайте банка заверили, что все системы работают в штатном режиме. Впоследствии некоторые российские СМИ начали отрицать факт возможных санкций.

Что известно о санкциях против "Сбербанка"

В 10:44 24 февраля 2022 года "Сбербанк" сообщил, что включен в список блокирующих санкций США, а уже в 10:50, что ограничения на валютные операции из-за санкций – сбой, а информация не соответствует действительности.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Напомним, что Великобритания ввела санкции против ряда российских банков. Речь идет о следующих пяти банках:

Черноморского банка развития и реконструкции;

Банка "России";

ПАТ "Промзв'язокбанк";

Генбанк;

Индустриальный сберегательный банк.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!