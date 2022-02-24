Российский "Сбербанк" включили в блокирующие санкции США: банк отрицает это
24 февраля 2022 , 10:50Читати новину українською
Источник:"Комерсантъ"
Утром 24 февраля появилась информация, что российский банк Сбербанк попал под санкции США. На сайте банка заверили, что все системы работают в штатном режиме. Впоследствии некоторые российские СМИ начали отрицать факт возможных санкций.
Что известно о санкциях против "Сбербанка"
В 10:44 24 февраля 2022 года "Сбербанк" сообщил, что включен в список блокирующих санкций США, а уже в 10:50, что ограничения на валютные операции из-за санкций – сбой, а информация не соответствует действительности.
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Напомним, что Великобритания ввела санкции против ряда российских банков. Речь идет о следующих пяти банках:
- Черноморского банка развития и реконструкции;
- Банка "России";
- ПАТ "Промзв'язокбанк";
- Генбанк;
- Индустриальный сберегательный банк.
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