Что известно о санкциях против "Сбербанка"
В 10:44 24 февраля 2022 года "Сбербанк" сообщил, что включен в список блокирующих санкций США, а уже в 10:50, что ограничения на валютные операции из-за санкций – сбой, а информация не соответствует действительности.
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Напомним, что Великобритания ввела санкции против ряда российских банков. Речь идет о следующих пяти банках:
- Черноморского банка развития и реконструкции;
- Банка "России";
- ПАТ "Промзв'язокбанк";
- Генбанк;
- Индустриальный сберегательный банк.