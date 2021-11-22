Российский "Сбербанк" сменит название к лету 2022 года
Источник:Finbalance
Дочерней компании российского "Сбербанка" дали отсрочку на смену названию в Украине. Отсрочку банка дали на 9 месяцев, до 11 августа 2022 года.
Почему "Сбербанк" должен сменить название
Основанием для такого решения стала необходимость совершения дочерью "Сбербанка" ряда мер по изменению названия, сроки выполнения которых зависят, в частности, от третьих лиц.
Ранее Российский "Сбербанк" проиграл: ему запретили использовать свое название в Украине
Также "Сбербанку" требуется больше времени и учитывая разветвленность сети банка, количество клиентов и держателей карт с обозначением "Сбербанк". Суд отметил, что такие карты подлежат изъятию, в то же время "деятельность по предоставлению банковских и финансовых услуг банка должна быть непрерывной".
Что думают в "Ощадбанке" относительно отсрочки для "Сбербанка"
В ходе судебного процесса "Сбербанк" высказывал мнение, что ходатайство о переносе срока безосновательно, а "подсчеты срока исполнения решения суда не заслуживают внимания из-за их несоответствия действительности и надуманности".
Что этому предшествовало
- В январе 2016 года "Ощадбанк" заявил, что "Сбербанк России" использует торговую марку "Сбербанк" незаконно.
- Российская компания подала иск в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и "Государственный ощадный банк Украины".
- Там пытались убедить суд в том, что регистрация "Сбербанком" ТМ "Сбербанк" в Украине якобы нарушила права "Сбербанка России". Впрочем, безуспешно.