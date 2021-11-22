Российский "Сбербанк" сменит название к лету 2022 года

Дочерней компании российского "Сбербанка" дали отсрочку на смену названию в Украине. Отсрочку банка дали на 9 месяцев, до 11 августа 2022 года.

Почему "Сбербанк" должен сменить название

Основанием для такого решения стала необходимость совершения дочерью "Сбербанка" ряда мер по изменению названия, сроки выполнения которых зависят, в частности, от третьих лиц.

Ранее Российский "Сбербанк" проиграл: ему запретили использовать свое название в Украине

Также "Сбербанку" требуется больше времени и учитывая разветвленность сети банка, количество клиентов и держателей карт с обозначением "Сбербанк". Суд отметил, что такие карты подлежат изъятию, в то же время "деятельность по предоставлению банковских и финансовых услуг банка должна быть непрерывной".

Что думают в "Ощадбанке" относительно отсрочки для "Сбербанка"

В ходе судебного процесса "Сбербанк" высказывал мнение, что ходатайство о переносе срока безосновательно, а "подсчеты срока исполнения решения суда не заслуживают внимания из-за их несоответствия действительности и надуманности".

Что этому предшествовало