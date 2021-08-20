Российский "Сбербанк" проиграл: ему запретили использовать свое название в Украине
Источник:"Ощадбанк"
Верховный суд принял окончательное решение в споре о защите прав на торговую марку "Сбербанк". Окончательную победу одержал "Ощадбанк".
Дело рассматривали более 5 лет. Интересы "Ощадбанка" представляли внешние адвокаты Ярослав и Татьяна Огневьюки.
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Многолетний судебный спор с ПАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" касался защиты прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Дело, которое открыли еще в 2016 году, насчитывает 30 томов материалов. В "Сбербанке" пояснили, что рассмотрение дела затянулось, в частности, из-за его сложности и активного противостояния российского "Сбербанка".Важно! Теперь АО "Сбербанк" обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.
В "Ощадбанке" заверили, что окончательная победа в деле не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента. В то же время это решение позволит защитить права и интересы своих клиентов.
Что этому предшествовало
- В январе 2016 года "Ощадбанк" заявил, что "Сбербанк России" использует торговую марку "Сбербанк" незаконно.
- Российская компания подала иск в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и "Государственный ощадный банк Украины".
- Там пытались убедить суд в том, что регистрация "Сбербанком" ТМ "Сбербанк" в Украине якобы нарушила права "Сбербанка России". Впрочем, безуспешно.