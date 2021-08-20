Дело рассматривали более 5 лет. Интересы "Ощадбанка" представляли внешние адвокаты Ярослав и Татьяна Огневьюки.

Ранее Суд обязал российский "Сбербанк" отказаться от доменного имени

Многолетний судебный спор с ПАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" касался защиты прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Дело, которое открыли еще в 2016 году, насчитывает 30 томов материалов. В "Сбербанке" пояснили, что рассмотрение дела затянулось, в частности, из-за его сложности и активного противостояния российского "Сбербанка".

Важно! Теперь АО "Сбербанк" обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

В "Ощадбанке" заверили, что окончательная победа в деле не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента. В то же время это решение позволит защитить права и интересы своих клиентов.

Что этому предшествовало