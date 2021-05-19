Детали решения суда
Северный апелляционный хозсуд оставил в силе решение хозсуда Киева. Речь идет об удовлетворении иска государственного "Ощадбанка" к "Сбербанку России" и его дочернему украинскому банку.
К теме Законным владельцем "Сбербанка" в Украине является Ощадбанк, – Верховный Суд
Так, суд обязал российский банк отказаться от доменного имени sberbank.ua.
Решением суда также запрещено "Сбербанку" незаконно использовать товарный знак "Сбербанк" по свидетельству Украины, владельцем которого является Ощадбанк. Кроме того, обязано ФЛП Олейникова И. В. переделеговать доменное имя sberbank.ua в пользу "Ощадбанка",
– говорится в сообщении.
Что известно о деле "Ощадбанка" и "Сбербанка России"
- В январе 2016 года "Ощадбанк" заявил о том, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "Сбербанк". Это, отмечали в компании, может вводить клиентов в заблуждение.
- В ответ "Сбербанк России" подал иск к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и "Государственного ощадного банка Украины". Российская компания пыталась убедить суд в том, что регистрация "Ощадбанком" ТМ "Сбербанк" в Украине якобы нарушила права "Сбербанка России".
- 27 ноября 2020 года Верховный суд Украины отклонил жалобу российского банка и заявил, что владельцем "Сбербанка" в Украине является "Ощадбанк".