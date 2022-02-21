Обвал российского рубля

Курс рубля к доллару поднялся свыше 79 рублей впервые с 27 января.

Курс рубля к евро преодолел отметку в 89 рубля также впервые с 27 января.

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По состоянию на 16:50 21 февраля 2022 года курс доллара составлял 79,0225 рубля, поднявшись на 1,7225 рубля до уровня закрытия предыдущего дня. Что касается евро, то он торговался на отметке 89,525 рубля – плюс 1,975 рубля к уровню предыдущего закрытия.

Почему русская нацвалюта начала падать

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль начал падать к доллару и евро 21 февраля 2022 года по двум причинам:

усиление военной напряженности и новые обстрелы территории ДНР и ЛНР,

обращение глав ДНР и ЛНР к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость и суверенитет этих территорий.

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После этого российский президент заявил, что темой внеочередного заседания Совета безопасности РФ станет ситуация на Донбассе.

Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе,

– сказал Путин на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ.

Последние новости об угрозе со стороны России:

Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России на 21 февраля. Тему не называют, однако эксперты считают, что глава Кремля может официально "легитимизировать" пророссийских боевиков на Донбассе.

Глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада рассматривает разные сценарии развития российской агрессии. В частности, в случае необходимости в Украине может быть введено военное положение, однако пока об этом речь не идет.

Национальная полиция Украины до 26 февраля будет нести службу в усиленном режиме. В настоящее время более 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!