Обвал российского рубля
- Курс рубля к доллару поднялся свыше 79 рублей впервые с 27 января.
- Курс рубля к евро преодолел отметку в 89 рубля также впервые с 27 января.
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По состоянию на 16:50 21 февраля 2022 года курс доллара составлял 79,0225 рубля, поднявшись на 1,7225 рубля до уровня закрытия предыдущего дня. Что касается евро, то он торговался на отметке 89,525 рубля – плюс 1,975 рубля к уровню предыдущего закрытия.
Почему русская нацвалюта начала падать
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль начал падать к доллару и евро 21 февраля 2022 года по двум причинам:
- усиление военной напряженности и новые обстрелы территории ДНР и ЛНР,
- обращение глав ДНР и ЛНР к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость и суверенитет этих территорий.
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После этого российский президент заявил, что темой внеочередного заседания Совета безопасности РФ станет ситуация на Донбассе.
Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе,
– сказал Путин на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ.
Последние новости об угрозе со стороны России:
- Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России на 21 февраля. Тему не называют, однако эксперты считают, что глава Кремля может официально "легитимизировать" пророссийских боевиков на Донбассе.
- Глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада рассматривает разные сценарии развития российской агрессии. В частности, в случае необходимости в Украине может быть введено военное положение, однако пока об этом речь не идет.
- Национальная полиция Украины до 26 февраля будет нести службу в усиленном режиме. В настоящее время более 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры.
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