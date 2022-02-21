Обвал российского рубля

  • Курс рубля к доллару поднялся свыше 79 рублей впервые с 27 января.
  • Курс рубля к евро преодолел отметку в 89 рубля также впервые с 27 января.

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По состоянию на 16:50 21 февраля 2022 года курс доллара составлял 79,0225 рубля, поднявшись на 1,7225 рубля до уровня закрытия предыдущего дня. Что касается евро, то он торговался на отметке 89,525 рубля – плюс 1,975 рубля к уровню предыдущего закрытия.

Почему русская нацвалюта начала падать

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль начал падать к доллару и евро 21 февраля 2022 года по двум причинам:

  • усиление военной напряженности и новые обстрелы территории ДНР и ЛНР,
  • обращение глав ДНР и ЛНР к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость и суверенитет этих территорий.

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После этого российский президент заявил, что темой внеочередного заседания Совета безопасности РФ станет ситуация на Донбассе.

Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе,
– сказал Путин на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ.

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