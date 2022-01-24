Российский рубль обвалился: как изменился курс российской валюты к доллару

Российский регулятор заявил, что решил не покупать иностранную валюту на межбанке с целью "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

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Банк России принял решение не совершать покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 МСК (14:00 за Киевом – 24 канал) 24 января 2022 года,

– говорится в сообщении центробанка.

Фондовые индексы на российском рынке

До заявления ЦБ РФ курс доллара поднялся более чем на 2% до 79,30 рубля за доллар, после чего упал на 50 копеек.

Также сегодня на российском рынке наблюдается обвал фондовых индексов. Так, валютный индекс РТС упал на 9%, рублевый индекс Мосбиржи снизился на 7,4%.

Почему российский рубль обвалился

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что падение российской нацвалюты вызвано "истерикой" западных стран.

К сожалению, все мы видим напряженность, читаем все это. Эта реальность, в которой мы существуем. Глава нашего государства принимает необходимые меры, чтобы наша безопасность была обеспечена. Мы стали инициатором консультаций. Ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, призванные сделать так, чтобы мы избегали таких ситуаций напряженных,

– заявил он.

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