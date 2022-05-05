Помимо оборота предлагается запрет использовать рубль для международных переводов и расчетов.
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Возможные изменения
Законопроект №7334 предлагает введение ограничений относительно российского рубля только на период действия военного положения:
- запрет использования рубля в Украине и для трансграничных переводов и перемещений;
- ограничение права собственности на активы в рублях;
- вывод из гражданского оборота рублей, принадлежащих резидентам России или резидентам Украины, под контролем резидентов России (важно, что для этого не требуется решения суда);
- запрет допуска к торгам финансовыми инструментами, номинированными в рублях;
- отсутствие официального курса рубля, разве что для репараций;
- криминализация незаконных действий с рублем.
Законопроект №7335 позволяет в упрощенном режиме изымать иностранную валюту, выведенную из перемещаемого за границу гражданского оборота.
Законопроектом же №7336 предусмотрели уголовную ответственность за нарушение вышеупомянутых норм:
- лишение свободы на 3 – 10 лет;
- запрет занимать определенные должности на 3 – 15 лет;
- конфискация имущества.
Некоторые ограничения уже действуют
В начале полномасштабной войны России против Украины НБУ запретил уполномоченным учреждениям использовать российские и белорусские рубли.
Напомним, что российские захватчики пытаются ввести рубль на оккупированных территориях Украины.
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