Российский монополист перестал продавать газ Европе: при чем здесь "Северный поток-2"
Источник:Интерфакс-Украина
Компания "Газпром экспорт" перестала продавать газ на 2022 год на своей электронной торговой платформе. Это произошло сразу после проигранного в Германии суда по "Северному потоку-2".
Контракты на 2023 год продают
"Газпром экспорт" – дочерняя компания российского "Газпрома". Она перестала предлагать на ЭТП газ с поставками в первом квартале 2022 года и в целом на год
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Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года продали 23 августа. 24 и 26 августа – продавали только контракты на 2023 год.
Изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения немецкого суда. Он отказался освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали,
– говорится в сообщении.
С 25 августа на площадке компании доступны лишь контракты на зиму 2022 – 2023 годов и на полный 2023 год.
Заметим, вечером 27 августа цена газа на рынке Европы превысила 580 долларов за тысячу кубометров. Это на 6% больше чем 26 августа.
"Северный поток-2": последние новости
- В "Газпроме" заявили, что газопровод до конца 2021 года сможет прокачать 5,6 миллиарда кубометров газа.
- Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что запуск "Северного потока-2" может повлиять на повышение цен на газ для Украины.
- Канцлер Германии Ангела Меркель призвала главу Кремля Владимира Путина продлить договор о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" еще на 10 лет.
- 25 августа 2021 года немецкий суд решил, что "Северный поток-2" должен стать независимым от российского "Газпрома". СМИ предположили, что компании придется продать трубу.