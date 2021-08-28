Российский монополист перестал продавать газ Европе: при чем здесь "Северный поток-2"

Компания "Газпром экспорт" перестала продавать газ на 2022 год на своей электронной торговой платформе. Это произошло сразу после проигранного в Германии суда по "Северному потоку-2".

Контракты на 2023 год продают

"Газпром экспорт" – дочерняя компания российского "Газпрома". Она перестала предлагать на ЭТП газ с поставками в первом квартале 2022 года и в целом на год

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Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года продали 23 августа. 24 и 26 августа – продавали только контракты на 2023 год.

Изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения немецкого суда. Он отказался освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали,

– говорится в сообщении.

С 25 августа на площадке компании доступны лишь контракты на зиму 2022 – 2023 годов и на полный 2023 год.

Заметим, вечером 27 августа цена газа на рынке Европы превысила 580 долларов за тысячу кубометров. Это на 6% больше чем 26 августа.

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