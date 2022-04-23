Российский "Газпром" может потерять треть экспорта газа в Европу в 2022 году

Из-за циничного вторжения России в Украину ряд европейских стран хотят отказаться от ее энергоносителей. По оценкам экспертов, экспорт газа "Газпрома" в Европу в 2022 году может сократиться примерно на треть.

На Россию приходится около 40% европейских поставок газа. Однако из-за войны, которую начала страна-террористка, Запад пытается отучить себя от ее энергетических потоков.

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Экспорт газа в Европу сократится примерно на треть

В 2022 году экспорт газа подконтрольного Кремлю "Газпрома" в Европу может сократиться примерно на треть. В частности, из-за войны в Украине, конкуренцию со сжиженным газом и планы Москвы получать платежи в рублях. Обратите внимание, что Европа отказалась выполнять такое требование и назвала его шантажом.

Сергей Капитонов из Энергетического центра Московской школы менеджмента "Сколково" заявил, что поставки газа "Газпрома" в Европу могут сократиться на 40 – 45 миллиардов кубометров с примерно 150 миллиардов кубометров в 2021 году.

В свою очередь, руководитель отдела исследования рынка газа в Rystad Energy Синдре Кнутссон отметил, что объемы газопроводов могут снизиться еще больше из-за желания покупателей быть менее зависимыми от России и сдерживания страной-агрессором объемов из-за разногласий в вопросе валюты, которой нужно производить оплату. Также он не исключил прекращения потоков через Украину, если война помешает безопасному продолжению работы газопроводов.

Крупнейшими потребителями газа "Газпрома" в Европе в 2021 году были:

Германия, получившая 45,8 миллиарда кубометров,

Италия – 20,8 миллиарда кубометров,

Австрия – 13,2 миллиарда кубометров.

Только Венгрия согласилась перейти на схему "газ за рубли". Она предполагает, что покупатели будут производить расчеты в иностранной валюте через российский "Газпромбанк", который впоследствии конвертирует ее в рубли. Однако в Еврокомиссии отметили, что подобная оплата за российский газ покупателями из Европейского Союза нарушит режим санкций ЕС против Москвы.

Алексей Громов из Фонда Института энергетики и финансов заявил, что морской сжиженный природный газ из США и российского "Новотека", который не обязан взимать плату с клиентов в рублях, может частично вытеснить российский трубопроводный газ. По его словам, экспорт российского трубопроводного газа в ЕС в 2022 году может достигнуть около 105 млрд кубометров.

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