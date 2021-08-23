Российский газ – "грязный": в США появился аргумент против Москвы

В Киеве 23 августа состоялась встреча министров энергетики США, Германии и Украины. Во время дискуссии представитель Вашингтона обратила внимание на недостатки российского голубого топлива.

Об этом после встречи сообщила советник министра энергетики Елена Зеркаль. Переговоры шли в рамках Крымской платформы. Зеркаль была поражена выступлением руководительницы Минэнергетики США Дженнифер Гренхольм.

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Выступление министра энергетики США – бальзам на сердце, – Зеркаль

Тезис о том, что российский газ самый грязный в мире из-за огромных выбросов СО2 в процессе добычи и транспортировки, так же как из-за коррупции, шантажа и манипуляции – просто бальзам на сердце,

– написала Зеркаль.

Что касается немецкого министра Петера Альтмаера, то ему, по словам советника Германа Галущенко, пришлось иногда отбиваться. Ведь подход Берлина – "Россия нас никогда не подводила" – больше не работает. Вашингтон и Киев в своих позициях – очень близки.

Главное из встречи министров энергетики:

Стороны встречи согласились, что Россия не может использовать газ как оружие.

Также министры обсудили синхронизацию энергосистем ЕС и Украины.

Одной из тем было и усиление монополии "Газпрома" на европейском рынке.

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Отметим, накануне состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Владимира Зеленского. Глава Украины отметил, что услышал только общие вещи, а хотел бы узнать конкретно, кто должен обеспечить экономические гарантии после 2024 года. Именно тогда заканчивается контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

Текст публикации Елены Зеркаль:

Карфаген должен быть разрушен. Экспортные газопроводы России должны работать в рамках ограничений Третьего энергетического пакета. Собственно, на этом сошлись сегодня представители США, Германии и Украины. Трехсторонняя встреча министров энергетики на полях Крымской платформы вышла живой и оживленной. Буду откровенной, немецкому министру порой приходилось откровенно отбиваться...

Немецкий подход "Россия нас никогда не подводила, а что они там делают с Восточной Европой совсем другое" – больше не работает. Что хочется подчеркнуть – позиция Украины и США была настолько близкой, насколько это в принципе возможно. И Германия уже в позиции "пытаемся оправдаться хоть как-то". Но это откровенно слабо получается.

Руководительница американского министерства энергетики Дженнифер Гренхольм была просто блестящей. Тезис о том, что российский газ самый грязный в мире из-за огромных выбросов СО2 в процессе добычи и транспортировки, так же как из-за коррупции, шантажа и манипуляций – просто бальзам на сердце.

Сегодня впереди еще много встреч, в том числе двустороннее общение с американской делегацией. Продолжение следует...