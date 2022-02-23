Российские олигархи "обеднели" на 32 миллиарда долларов, – Bloomberg

Из-за усиления агрессии состояние российских олигархов значительно упало. Они потеряли с начала 2022 года 32 миллиарда долларов.

В дальнейшем они будут терять только больше денег. Такая ситуация происходит на фоне санкций, которые вводят международные партнеры Украины против России.

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Кто "обеднел" больше всего

Лидерами списка олигархов, которые больше всего "обеднели" стали:

член совета директоров компаний "Сибур" и "Новатэк" Геннадий Тимченко – состояние сократилось почти на треть;

– состояние сократилось почти на треть; председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон – потерял 6,2 миллиарда долларов;

– потерял 6,2 миллиарда долларов; крупнейший акционер "Лукойла" Вагит Алекперов – 3,5 миллиарда долларов.

Согласно спискам состояний, сейчас 23 миллиардера России имеют чистый капитал в 343 миллиарда долларов, по сравнению с 375 миллиардами на конец 2021 года.

Олигархи потеряли состояние после признания боевиков

В Bloomberg сообщили, что еще больше "обеднели" олигархи государства-агрессора, когда Владимир Путин признал боевиков. После этого Германия остановила энергетический проект с Россией, а Великобритания ввела санкции против пяти банков и трех состоятельных лиц государства, в частности против Тимченко.

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