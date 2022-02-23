В дальнейшем они будут терять только больше денег. Такая ситуация происходит на фоне санкций, которые вводят международные партнеры Украины против России.
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Кто "обеднел" больше всего
Лидерами списка олигархов, которые больше всего "обеднели" стали:
- член совета директоров компаний "Сибур" и "Новатэк" Геннадий Тимченко – состояние сократилось почти на треть;
- председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон – потерял 6,2 миллиарда долларов;
- крупнейший акционер "Лукойла" Вагит Алекперов – 3,5 миллиарда долларов.
Согласно спискам состояний, сейчас 23 миллиардера России имеют чистый капитал в 343 миллиарда долларов, по сравнению с 375 миллиардами на конец 2021 года.
Олигархи потеряли состояние после признания боевиков
В Bloomberg сообщили, что еще больше "обеднели" олигархи государства-агрессора, когда Владимир Путин признал боевиков. После этого Германия остановила энергетический проект с Россией, а Великобритания ввела санкции против пяти банков и трех состоятельных лиц государства, в частности против Тимченко.
Удар по российским олигархам: что известно
- Великобритания остается последовательной в своих действиях, поэтому целенаправленно ударила по олигархам России.
- Государство ввело ряд санкций против государства-оккупанта. Борис Джонсон рассказал, что это только "первый транш" ограничений.
- Еще в начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский предложил Великобритании санкции против олигархов Путина.
- Кроме этого, в Великобритании намерены пересмотреть законодательство, чтобы "заморозить" недвижимость олигархов.
- Ввести санкции против олигархов из окружения главы Кремля призвал и Алексей Резников.
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