В частности, пострадал так называемый ФНБ России – "Фонд государственного благосостояния". Его потери составили 750 миллиардов рублей (это примерно 10 миллиардов долларов США).

Мнение к теме Бряцание оружием на границах с Украиной стоит России десятки миллиардов долларов ежедневно

О значительных потерях в Фонде национального достатка России

ФНБ в России собирает деньги от экспорта нефти с 2017 года. В конце декабря 2021 года он потерял почти 321 миллиард рублей. Это официальные данные, подтвержденные российским минфином.

В общей сложности за последние полтора месяца, как пишет польское издание Rzeczpospolita, фонд потерял примерно 750 миллиардов рублей – это почти 10 миллиардов долларов США.

Что интересно, среди этих денег 257 миллиардов связаны с падением стоимости акций государственных "Сбербанка" и "Аэрофлота". А произошло это все на фоне сообщений о возможном вторжении России в Украину.

Что такое ФНБ и зачем он России ФНБ (Фонд национального благосостояния) путинские власти задумывали как нечто вроде механизма улучшения качества жизни россиян (но не улучшили). Затем его стали называть стабилизатором для пенсионной системы (но он даже близко не стал таковым).



Но на самом деле роль фонда опустилась к "подушке безопасности" для Кремля и Владимира Путина "на черный день".



По состоянию на начало 2022 года в фонде было 13,6 триллиона рублей (180 миллиардов долларов). Но: ликвидная часть ФНБ (неизрасходованные деньги, лежащие на счетах в Банке России) – только 8,4 триллиона рублей (113,2 миллиарда долларов).

Об обвале фондового рынка России 18 января

Российская редакция "Радио Свобода" к этому добавляет, что обвал на фондовом рынке России – самый большой за два года. В частности, 18 января:

Индекс московской биржи к закрытию торгов опустился на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Такого точно не было с марта 2020 года.

Основной индикатор рынка России – индекс РТС – упал на 7,29% до 1367 пунктов. В последний раз такое было в феврале 2020 года.

А еще и акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10% .

Тем временем: в США говорят, что не собираются наращивать военное присутствие в Украине, но готовят санкции против российских коллаборантов.