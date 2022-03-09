Российские или белорусские рубли, присланные из-за рубежа можно обменять на другую валюту

В Украине есть возможность обменять на другую валюту российские и беларусские рубли, которые получили из-за рубежа. После этого эти средства будут зачислены на счет клиента.

Также в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили об отмене некоторых ограничений. Они касались физических лиц.

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Между тем у России – значительные проблемы с иностранной валютой

Те украинцы, которые проживают на территориях, которым грозит временная оккупация, могут без ограничений снимать со своих счетов наличные в национальной и иностранной валюте. Конечно, это в случае – если такая сумма есть в отделении.

Между тем в России Центробанк с 9 марта по 9 сентября ограничил выдачу наличных в иностранной валюте со счетов россиян. Можно будет снять всего только 10 тысяч долларов, остальную сумму – рублями. О возможности приобрести валюту, то ее у физических лиц не будет вообще.

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