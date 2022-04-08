Российские банки пытаются обходить санкции

Европейский Союз ввел против российских банков санкции. Теперь финучреждения пытаются обойти ограничения.

Банки передают иностранные активы своим клиентам брокерам. Речь идет о подсанкционных "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-банк" и "Открытие".

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До введения пятого пакета санкций эти банки позволяли своим клиентам торговать ценными бумагами.

Известно, что брокер "Сбербанка" переведет клиентов с иностранными ценными бумагами в БКС и АТОН. Другие подсанкционные банки готовятся сделать такие же шаги,

– рассказал Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что Украина будет бороться за то, чтобы санкции ввели против БКС и АТОН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет отслеживать каждую попытку россиян обходить санкции. Поэтому Украина вместе с западными партнерами будем оперативно реагировать на это.

Ермак заверил, что для агрессора закроют все лазейки.

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