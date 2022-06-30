Об этом 24 каналу рассказала член аналитической группы "Trap Aggressor", StateWatch Анна Пашкина. Она подтвердила, что российские банки до сих пор ведут контракты в оборонной сфере России и не отключены от SWIFT.

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Как это узнали? О том, что четыре банка не отключили от SWIFT и продолжают финансировать войну России против Украины, удалось узнать аналитикам из открытых источников и реестра НАПК.

Анна Пашкина рассказала, что аналитики составили список с банками, работающими с российским оборонно-промышленным комплексом и проверили, ввели ли против них санкции, в том числе отключили ли от системы SWIFT.

Эти банки осуществляют банковское сопровождение контрактов в сфере русского государственного оборонного заказа. Банки выдают кредиты оборонным предприятиям, а правительство России потом компенсирует им эти средства,

– сказала она.

Она пояснила, что таких банков десять. К примеру, через "Газпромбанк" Минобороны России выплачивает зарплаты и другие выплаты российским военным.

Украинская разведка ранее сообщила, что "Газпромбанк" также является банком, через который закупают БпЛА, комплектующие для военной техники и т.д. для подразделений российской армии.

Почему эти банки до сих пор не отключили от SWIFT

По ее словам, до сих пор не отключили от SWIFT такие банки в России:

"Газпромбанк",

"Банк Санкт-Петербург",

"Всероссийский банк развития регионов",

"Дальневосточный банк".

По мнению аналитика, причиной может быть отсутствие экспертизы и комплексного подхода (к введению санкций – 24 канал).

Также как вариант, что сейчас в этих банках есть меньшие объемы средств по гособоронзаказу. Или, может быть, проблема в исследовании. Нам не удалось найти точную причину, почему эти банки до сих пор не отключены,

– заявила Анна Пашкина.

По ее словам, даже если все эти банки будут отключены от SWIFT, на них наложат санкции, то надо понимать, что Россия – это не цивилизованное государство, везде нашедшее пути обхода.



Наложены ли санкции на российские банки / Инфографика StateWatch

"Они уполномочат на это другие банки или найдут путь, как обходить санкции. К тому же мы не знаем, какие у них запасы. Неизвестно, остановят ли санкции наступление России", – добавила она.

Об ограничениях ЕС в отношении российских банков

Анна Пашкина уверена, что этим четырем российским банкам нужно однозначно усложнить работу и ведение войны. Отключение от SWIFT здесь является первоочередным.

К тому же все санкции против России должны идти в комплексе с энергетическим эмбарго. Потому что пока страны Запада платят Кремлю сумасшедшие суммы за нефть и газ, до тех пор у Путина будет ресурс на новое смертоносное оружие,

– объяснила она.

По ее мнению, необходимо полное эмбарго на экономические, финансовые и деловые связи с Россией.

Добавим, что в июне Евросоюз в рамках 6-го пакета санкций отключил еще три российских банка от межбанковской системы SWIFT – "Сбербанк", "Россельхозбанк" и Московский кредитный банк.

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