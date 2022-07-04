G7 собирается вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть

Страны "Большой семерки" хотят установить максимальный предел цен на российскую нефть. Они будут вдвое меньше текущих расценок.

Механизм ограничений для российской нефти обсудили на саммите "Большой семерки". Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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Мы установим верхний предел на уровне примерно половины от текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать его дороже,

– заявил премьер.

Лидеры рассматривают вариант, который запретил бы все услуги по транспортировке российской нефти, если она продается по цене выше предельной. Верхний предел цен согласуют по итогам консультаций с международными партнерами.

Кстати, канцлер Германии Олаф Шольц назвал план G7 "очень амбициозным" и требующим дальнейшей проработки.

План G7 может провалиться

Ранее издание Reuters писало, что план мировых лидеров может и не сработать . Ведь вполне возможно, что Россия не согласится продавать свою нефть настолько дешево. Государство-агрессорка может просто сократить экспорт нефти и газа, что приведет к еще большим ценам на мировых рынках.

Установить более сильные ограничения на российскую нефть можно благодаря страхованию доставки, о чем и говорили G7. Ведь International Group of Protection&Indemnity Clubs в Лондоне охватывает около 95% мирового флота перевозок нефти. Однако в этом случае российское страхование может принять Китай. Тогда Россию точно никто не заставит снизить цену.

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