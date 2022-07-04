Механизм ограничений для российской нефти обсудили на саммите "Большой семерки". Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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Мы установим верхний предел на уровне примерно половины от текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать его дороже,

– заявил премьер.

Лидеры рассматривают вариант, который запретил бы все услуги по транспортировке российской нефти, если она продается по цене выше предельной. Верхний предел цен согласуют по итогам консультаций с международными партнерами.

Кстати, канцлер Германии Олаф Шольц назвал план G7 "очень амбициозным" и требующим дальнейшей проработки.

План G7 может провалиться

Ранее издание Reuters писало, что план мировых лидеров может и не сработать . Ведь вполне возможно, что Россия не согласится продавать свою нефть настолько дешево. Государство-агрессорка может просто сократить экспорт нефти и газа, что приведет к еще большим ценам на мировых рынках.

Установить более сильные ограничения на российскую нефть можно благодаря страхованию доставки, о чем и говорили G7. Ведь International Group of Protection&Indemnity Clubs в Лондоне охватывает около 95% мирового флота перевозок нефти. Однако в этом случае российское страхование может принять Китай. Тогда Россию точно никто не заставит снизить цену.

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