Многие предприятия в России, если не закрылись, то, по крайней мере, сократили производство из-за проблем со снабжением и дефицитом материалов. Следовательно, российская производственная активность в марте сократилась наибольшими темпами с мая 2020 года – раннего этапа пандемии COVID-19.

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Глубина падения

Экономисты Capital Economics прогнозируют, что западные санкции обрушат российский ВВП на 12% в 2022 году, тогда как инфляция превысит 23% в годовом исчислении.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение российской экономики на 10% с последующим падением в 2023 году. И даже этот "оптимистический" прогноз – самое плохое, что произошло с экономикой России за 30 лет.

Goldman Sachs также прогнозирует 10% сокращение.

Аналитический центр Institute for International Finance прогнозирует более губительное падение российского ВВП – 15% в 2022 году и еще на 3% в 2023 году.

Из-за зверств в Буче западные страны могут ввести еще более жесткие санкции, что углубит падение экономики агрессора.

Евросоюз обсудит новый пакет санкций против России . В частности, речь идет об эмбарго на газ. Это уже поддержали Германия и Италия, импортирующие больше всего российского газа.