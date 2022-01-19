Какова будет учетная ставка

Среди основных причин повышения учетной ставки эксперты назвали инфляционные риски и геополитическое напряжение. В частности, речь идет об эскалации российской агрессии, создавшей риски на валютном рынке и рынке долгового капитала. Так что эксперты прогнозируют повышение ставки до уровня 9,5% – 10%.

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Учитывая вышеупомянутые факторы Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU считает, что Нацбанк повысит ставку на 0,5 процентных пункта до 9.5%.

Эти новые факторы риска, появившиеся на прошлой неделе, вероятно, будут побуждать НБУ повысить учетную ставку до 9.5%. Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU

Напомним! 9 декабря НБУ повысил учетную ставку до 9%. Тогда замглавы НБУ Сергей Николайчук отметил, что такое решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%.

Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек тоже почти не сомневается, что в четверг учетная ставка будет повышена. Он считает, что вопрос лишь в том, на сколько процентных пунктов.

Думаю, часть членов монетарного комитета будут выступать за повышение на 0,5%. А часть выскажется за более радикальное изменение и установку показателя на уровне 10%. Иван Свитек Председатель правления Юнекс Банка

Почему следует ожидать повышения ставки

Инфляционные риски

Иван Свитек напомнил, что еще в декабре, во время последнего заседания, большинство членов комитета выражали готовность к дальнейшему повышению ставки, учитывая высокие инфляционные риски. Примечательно то, что с тех пор их не стало меньше.

Прежде всего, следует отметить, что по итогам года темпы роста цен оказались несколько больше, чем ожидали в НБУ. Да, инфляция замедляется, и это очень хорошо. Однако не так быстро, как прогнозировалось,

– подчеркнул он.

Председатель правления также отметил, что причины, которые вынуждают регулятор поднимать ставку в основном, находятся вне зоны влияния НБУ – значительное давление на цены оказывают глобальные факторы. Вместе с тем, он считает, что регулятор должен реагировать и делать шаги, направленные на сдерживание инфляции. "Тем более сейчас, когда аналогичные шаги ждут от ФРС и ЕЦБ, которые уже не могут называть инфляцию временным явлением", – добавляет Свитик.

Ситуация с инфляцией в Украине

В декабре 2021 года уровень инфляции в стране замедлился до 10% годовых по данным Госстата против 10,3% в ноябре. Обратите внимание, что в НБУ прогнозировали, что по итогам 2021 года уровень инфляции в Украине составит около 10% годовых. Однако такой прогноз был далёк от среднесрочной цели регулятора в 5±1%.

Напомним, что именно из-за инфляционного давления регулятор поднимал учетную ставку в течение прошлого года. 4 марта НБУ повысил ставку на 0,5% до 6,5% впервые с апреля 2014 года. В апреле инфляция сократилась на 0,1% и составляла 8,4%.

Что такое инфляция

Инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

Геополитическая напряженность и давление на гривну

Свитек считает, что геополитическая напряженность напрямую усиливает инфляционные риски. Более того, распродажа украинских активов оказывает существенное давление на гривну, что также усиливает инфляционные риски в среднесрочной перспективе и является еще одним фактором, делающим принятие решения в пользу повышения ставки более вероятным.

По моему мнению, большинство членов монетарного комитета проголосуют за умеренное повышение учетной ставки до 9,5% и выразят готовность к дальнейшему росту показателя уже в марте,

– резюмирует он.

Обратите внимание! Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

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