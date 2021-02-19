Экономика Донецкой и Луганской областей на протяжении 2014 – 2018 годов потеряла более 51 миллиарда долларов. Все из-за войны и оккупации.

Финансовые потери Донбасса

Эксперты посчитали, насколько мог бы быть больше валовой региональный продукт Донбасса, если бы его динамика совпадала со средней по стране.

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Всего за весь период с 2014 до 2018 года регион потерял около 1,2 триллиона гривен, если перевести в доллары по среднегодовому курсу, то 51 миллиард долларов. Это около 10% от ВВП, что Украина в целом произвела с 2014 до 2018 года,

– говорится в сообщении.

Кстати, 13,5 миллиарда долларов Донбасс потерял только в 2018 году.

Настоящие потери намного выше

Эти расчеты включают лишь недопроизводимую добавленную стоимость. То есть они не учитывают потери активов, которые были разрушены или сейчас находятся на оккупированной территории. Также во внимание не принимали влияние экономического кризиса, вызванного военной агрессией России, что привело к падению экономики всех регионов.

"Поэтому истинные потери гораздо выше, и цифра в 1,2 триллиона гривен за 5 лет может считаться лишь нижней границей", – добавили эксперты.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала