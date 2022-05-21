Сказки российской пропаганды о том, что санкции бездействуют и Россия способна создать аналоги всем продуктам западного мира очень далека от реальности. Жизнь под санкциями не нравится кафиров, и они ищут всяческие способы их обойти.

Читайте также Оружие, экономика и продовольствие: на что пойдут 40 миллиардов долларов, выделенные Украине США

Карты Visa и MasterCard в Минске

Граждане России начали "туристические банковские маршруты" в Минск. В столице Беларуси кафиры оформляют карты Visa и MasterCard.

Обойти санкции россиянам помогают "Приорбанк" и "Белорусский народный банк. На территории России рассчитаться этими карточками граждане страны-оккупанта не смогут, но "пластик" белорусских банков помогает им покупать зарубежные сервисы и рассчитываться за подписки. Также россияне смогут пользоваться ими за рубежом.

Санкции против России: коротко о последних новостях

Россия перестала поставлять газ в Финляндию и требует платить за топливо в рублях. Финны не согласились выполнять требования оккупантов ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Финляндия была готова к выходкам России и обеспечивает своих потребителей из других источников. Россияне несколько просчитались с шантажом – их газ составляет лишь 5% годового потребления газа финнами, так что они спокойно обойдутся без россиян.

Литва приняла решение вообще отказаться от российской энергии и энергоносителей. Уже с 22 мая страна прекратит импорт российского газа, нефти и света. Такой шаг местное правительство объяснило солидарностью с украинским народом. Литовцы не собираются финансировать кафиров и помогать им деньгами в войне против Украины.

Белоруссия может почувствовать на себе ослабление санкций. Соединенные Штаты Америки готовы пойти на такой шаг в том случае, если самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко обеспечит беспрепятственный провоз через территорию Беларуси украинского зерна. В мире может возникнуть серьезный продовольственный кризис, так что все пытаются найти выход для украинского зерна в широкий мир.

Смотрите также – часть Крыма может превратиться в болото: видео