Россиян заставят продавать 80% валютной выручки

Российские экспортеры с 28 февраля будут вынуждены продавать иностранную валюту, которую получили за свои товары и услуги. Речь идет о 80% выручки.

Соответствующее предложение озвучили Министерство финансов России и Банк России. В понедельник, 28 февраля, решение примут. И с этого же дня оно вступит в силу.

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Будет принято решение – ввести для участников внешнеэкономической деятельности обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в пределах всех внешнеторговых договоров,

– говорится в сообщении Минфина.

Решение приняли на фоне введения против России жестких экономических санкций за то, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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Среди прочего, Центробанк России повысит ключевую ставку до 20%. Это автоматически приведет к удорожанию кредитов и ипотек.

Напомним, что курс рубля в понедельник, 28 февраля, обвалился до исторического минимума, потеряв более 40% своей стоимости. Это исторический обвал.

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