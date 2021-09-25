Россия зимой может задействовать "гибридный" сценарий поставки газа: угрозы для Украины

Зимой Россия может прибегнуть к действиям, которые взорвут надежность украинской ГТС. Говорится о "гибридном сценарии" поставки газа.

Об этом предупредил Сергей Макогон, гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины". Он рассказал, на какие действия могут пойти в государстве-агрессоре.

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Какие угрозы для Украины

Макогон пояснил, что Украина инвестирует в газотранспортную инфраструктуру и делает все, чтобы гарантировать бесперебойные поставки газа в Европу. Чтобы создать запасы газа, используют ГТС. Только для собственных нужд до начала отопительного сезона планируют закачать 19 миллионов кубометров газа.

Гендиректор компании пояснил, что "гибридный" сценарий, которым Кремль может воспользоваться уже зимой, негативно скажется на надежности украинской ГТС. Он уточнил, что договоренности на транзит газа между Украиной и Россией заключены по принципу "качай или плати". Это означает, что российская сторона должна прокачивать определенные объемы газа. В случае их отсутствия Москва обязана платить деньги.

Однако мы больше заинтересованы в части "качай" этого контракта. Ведь нам нужно, чтобы газ шел (по трубе – 24 канал). ГТС должна всегда быть наполненной,

– отметил Макогон.

Что этому предшествовало