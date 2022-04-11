Россия жалуется, что Запад искусственно создает "рукотворный дефолт"

Уже через три недели в России наступит первый за более чем столетие дефолт в иностранной валюте, поскольку она не выполнила свои обязательства перед инвесторами. Но ответственность за это в стране-агрессоре сбрасываются на страны Запада.

Такую позицию высказал Министр финансов России Антон Силуанов в интервью российским СМИ. Мол, Россия хочет заплатить, но Запад ей не разрешает.

К теме Дефолт России почти неизбежен, – Bloomberg

Угрожают судами

В России говорят, что обратятся в суды, если ей объявят дефолт по внешнему долгу, ведь, по их словам, это будет "рукотворный дефолт", созданный Западом.

Силуанов уверяет, что Россия выполнила все шаги для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты по евробондам. Но сделать в долларах это не смогли из-за санкций – российские валютные счета за рубежом заблокированы, а резервы в валюте – заморожены. Теперь в России готовятся к непростому судебному процессу.

Дефолт – это удар по имиджу страны, как надежного заемщика. Запад всеми силами постарается реализовать это… Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях,

– рассказал министр финансов.

Неизбежный дефолт России: что известно

В понедельник, 4 апреля, иностранный банк-корреспондент отказал российскому Минфину в исполнении поручений и не выплатил владельцам евробондов 649,2 миллионов долларов.

Поэтому Россия решила заплатить рублями, пообещав инвесторам возможность конвертировать сумму в валюту, как только валютные счета России разблокируют (хотя это невозможно, пока Россия ведет войну против Украины).

Но эти евробонды подразумевают выплату в долларах, а не рублях. Поэтому этот шаг вывел Россию на финишную прямую к первому более чем за 100 годам суверенного дефолта России в иностранной валюте.

Издание Bloomberg уже заявило, что дефолт России практически неизбежен. А S&P снизило кредитный рейтинг России до SD – "выборочного дефолта".

Ожидается, что дефолт наступит 5 мая, поскольку должен пройти 30-дневный льготный период, в течение которого у России еще есть шанс выплатить долги. Но возможности этого сделать у нее нет.

К теме – Фурса рассказал, что ждет экономику России: смотрите видео

По оценке российского Минфина, госдолг России составляет 21 триллион рублей. Из них 4,7 триллиона (22%) приходится на внешние рынки.