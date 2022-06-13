Россия заработала более 61 миллиарда евро на экспорте топлива за первые 100 дней вторжения

За первые 100 дней полномасштабной войны против Украины на экспорте ископаемого топлива Россия заработала 61 миллиард евро. Более 60% этого топлива покупали страны Европейского союза.

Объемы экспорта в мае несколько снизились примерно на 15% по сравнению с периодом до вторжения, поскольку многие страны и фирмы избегали поставок из России. Но доходы все равно остаются рекордно высокими.

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Страны продолжают кормить военную машину России

Хотя клиентов в России стало меньше, увеличение спроса на ископаемые ресурсы принесло прибыль: средние экспортные цены России были в среднем на 60% выше, чем в прошлом году.

Таким образом, Россия заработала 93 миллиарда евро дохода от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней полномасштабной войны, а именно с 24 февраля по 3 июня. ЕС импортировал 61% этого объема на сумму около 57 миллиардов евро.

Крупнейшими импортерами были:

Китай (12,6 миллиарда евро),

Германия (12,1 миллиарда евро),

Италия (7,8 миллиарда евро),

Нидерланды (7,8 миллиарда евро),

Турция (6,7 миллиарда евро),

Польша (4,4 млрд. евро),

Франция (4,4 млрд. евро),

Индия (3,4 миллиарда евро).

Выручка включает примерно 46 миллиардов евро за сырую нефть, 24 миллиарда евро за трубопроводный газ, 13 миллиардов евро за нефтепродукты, 5,1 миллиарда евро за СПГ и 4,8 миллиарда евро за уголь. Доходы от экспорта в России падают с марта, но остаются рекордно высокими.

Китай опередил Германию как самый крупный импортер. Импорт Китая практически не изменился, в то время как Германии удалось немного сократить импорт нефти из России. Польша и Соединенные Штаты нанесли наибольший удар по доходам России. Литва, Финляндия и Эстония достигли резкого процентного сокращения более чем на 50%. Между тем, Индия, Ближний Восток, Франция и Бельгия покупают российское топливо со скидкой.

Ряд стран даже увеличил импорт из России, среди них Франция

Индия, Франция, Китай, Соединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия увеличили импорт из России. Индия стала крупным импортером российской сырой нефти, покупая 18% экспорта страны. Значительная часть сырой нефти реэкспортируется в виде нефтепродуктов, в том числе в США и Европу. Это лазейка, которую нужно закрыть.

Европейские покупатели во Франции, Бельгии и Нидерландах покупали большую часть краткосрочных скидочных грузов, покупая СПГ и сырую нефть на спотовом рынке. Эти покупки совершаются вне уже существующих. Большинство российского ископаемого топлива перевозится на европейских судах.

Руководитель Офиса Президента назвал эти цифры ужасающими. Он подчеркнул, что пока страны каждый день финансируют российскую военную машину, Украина ежедневно теряет жизнь людей.

Евросоюз импортировал 61% российского топлива на около 57 миллиардов евро. В то же время Украина ежедневно теряет людей. Следует прекратить спонсировать российскую военную машину. Седьмой пакет санкций, газовое эмбарго, ограничения против всех российских банков и элит, вторичные санкции – это должно быть общей целью,

– написал он.



Страны, импортирующие топливо из России / Графика Центра исследований энергетики и чистого воздуха

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