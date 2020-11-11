Правительство России 7 ноября решило закрыть торговые представительства в Украине. Аналогичный шаг делают и в отношении Литвы. Что интересно, Украина разорвала соглашение с Россией о торговых представительствах еще в августе 2020 года.

Решение о закрытии торговых представительств российское правительство объявило 11 ноября. Об этом сообщило российское издание ТАСС.

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С такой инициативой о закрытии представительств выступило российское Министерство промышленности и торговли еще в сентябре 2020 года. Это было запоздалой реакцией на расторжение соглашения со стороны Украины.

К слову, то, что инициатива поступала именно со стороны правительства Украины, напомнил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также вспомнил, что именно возглавляемое им министерство стало инициатором этого.

Украина по инициативе МИД разорвала российско-украинское соглашение о торговых представительствах еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя,

- написал Кулеба в Твиттере.

Украіна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе https://t.co/mY5OCjae5I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2020

Что известно о торговле Украины и России: