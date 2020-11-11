Россия закрывает торговые представительства в Украине: реакция
Правительство России 7 ноября решило закрыть торговые представительства в Украине. Аналогичный шаг делают и в отношении Литвы. Что интересно, Украина разорвала соглашение с Россией о торговых представительствах еще в августе 2020 года.
Решение о закрытии торговых представительств российское правительство объявило 11 ноября. Об этом сообщило российское издание ТАСС.
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С такой инициативой о закрытии представительств выступило российское Министерство промышленности и торговли еще в сентябре 2020 года. Это было запоздалой реакцией на расторжение соглашения со стороны Украины.
К слову, то, что инициатива поступала именно со стороны правительства Украины, напомнил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также вспомнил, что именно возглавляемое им министерство стало инициатором этого.
Украина по инициативе МИД разорвала российско-украинское соглашение о торговых представительствах еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя,
- написал Кулеба в Твиттере.
Что известно о торговле Украины и России:
- В 2019 году Россия потеряла статус государства-главного торгового партнера Украины. Она уступила Китаю более 2,5 миллиарда долларов в общих объемах торговли. Впрочем ключевым партнером остался ЕС – более 45 миллиардов стоимости товарооборота.
- Объемы торговли Украины и России стабильно снижаются, начиная с 2014 года, с тех пор как Москва ввела свои войска в наше государство. До войны в 2013 году Украина и Россия наторговали всего на более 12 миллиардов долларов.
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