Россия заявила о готовности увеличить поставки газа в Европу, но есть условие
Источник:Интерфакс
Россия готова увеличить поставки газа в Европу. В то же время, страна-агрессор выдвигает для этого определенные условия.
В России хотят, чтобы европейские покупатели газа заключали с ними долгосрочные контракты. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.
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Мы можем поставлять больше газа в Европу, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча – это инвестиционный проект, требующий времени, чтобы окупиться и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятна политика сбыта,
– сказал он.
Новак также цинично подчеркнул, что Россия всегда выступала за долгосрочные контракты.
Россия не видит вины в напряженности на энергорынках Европы
Вице-премьер Новак якобы удивился заявлением главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. Тот утверждал, что действия "Газпрома" повлекли за собой напряженность на энергорынках Европы. Новак в наглую говорит, что организация преувеличивает.
Меня несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА. Он пытается переложить, как говорится, с больной головы на здоровую проблему, возникшую сегодня у европейских потребителей. Никакого отношения к этому не имеет ни Россия, ни наша главная компания-экспортер – "Газпром",
– сказал Новак.
При этом он подчеркнул, что Германия покупает у России газ по долгосрочным контрактам и низким ценам. Тогда Германия продает его и Украине. Новак цинично подчеркнул, что у нашего государства нет прямых отношений с Россией по поводу покупки ее газа. Он предположил, что Украина получает газ по рыночным ценам.
Что известно о поставках газа из России в Европу
- С 21 декабря 2021 года Россия перестала прокачивать российский газ в западном направлении по газопроводу Ямал – Европа в Германию. В то же время поставки начались в обратном направлении, то есть в Польшу.
- В МИД России убеждали, что Москва не обязана поставлять весь газ в Европу через украинскую территорию. В Кремле считали, что все пункты контракта выполняются.
- Россия также заявляла, что вопрос о транзите газа через Украину нужно обсуждать при определенных обстоятельствах. В частности, при наличии покупателей.
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