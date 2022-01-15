Россия заявила о готовности увеличить поставки газа в Европу, но есть условие

Россия готова увеличить поставки газа в Европу. В то же время, страна-агрессор выдвигает для этого определенные условия.

В России хотят, чтобы европейские покупатели газа заключали с ними долгосрочные контракты. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.

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Мы можем поставлять больше газа в Европу, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча – это инвестиционный проект, требующий времени, чтобы окупиться и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятна политика сбыта,

– сказал он.

Новак также цинично подчеркнул, что Россия всегда выступала за долгосрочные контракты.

Россия не видит вины в напряженности на энергорынках Европы

Вице-премьер Новак якобы удивился заявлением главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. Тот утверждал, что действия "Газпрома" повлекли за собой напряженность на энергорынках Европы. Новак в наглую говорит, что организация преувеличивает.

Меня несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА. Он пытается переложить, как говорится, с больной головы на здоровую проблему, возникшую сегодня у европейских потребителей. Никакого отношения к этому не имеет ни Россия, ни наша главная компания-экспортер – "Газпром",

– сказал Новак.

При этом он подчеркнул, что Германия покупает у России газ по долгосрочным контрактам и низким ценам. Тогда Германия продает его и Украине. Новак цинично подчеркнул, что у нашего государства нет прямых отношений с Россией по поводу покупки ее газа. Он предположил, что Украина получает газ по рыночным ценам.

Что известно о поставках газа из России в Европу

С 21 декабря 2021 года Россия перестала прокачивать российский газ в западном направлении по газопроводу Ямал – Европа в Германию. В то же время поставки начались в обратном направлении, то есть в Польшу.

В МИД России убеждали, что Москва не обязана поставлять весь газ в Европу через украинскую территорию. В Кремле считали, что все пункты контракта выполняются.

Россия также заявляла, что вопрос о транзите газа через Украину нужно обсуждать при определенных обстоятельствах. В частности, при наличии покупателей.

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