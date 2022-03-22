Россия второй раз за месяц избежала дефолта, но не рискнула выплачивать долги в рублях

Министерство финансов России заявило, что выплатило купон по суверенным еврооблигациям (евробондам) со сроком погашения в 2029 году в полном объеме. Выплаты произошли в долларах.

Платеж по евробондам

В Минфине заявили, что страна-агрессор выплатила купон по суверенным еврооблигациям на 65,6 миллиона долларов – "в полном объеме выполнил обязательства". Транзакция прошла через JPMorgan Chase & Co.

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"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации выполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.", – говорится в сообщении российского Минфина.

Напомним, что формально Россия могла осуществить выплаты в рублях, однако в таком случае инвесторы трактовали бы этот шаг как технический дефолт.

Что такое дефолт и в чем его опасность

По данным Bloomberg , российский валютный долг достигает 150 миллиардов долларов.

Дефолт означает, что страна не может обслуживать свои долги и выплачивать проценты. Поэтому он вызывает стремительный рост инфляции и снижение курса национальной валюты относительно иностранных. С падением курса национальной валюты растет стоимость импорта, граждане беднеют, падает производство. Это ведет к безработице, уменьшению зарплат.

Как известно, правительство России уже объявляло технический дефолт и отказ выполнять обязательства по своим облигациям. Это произошло 17 августа 1998 года. Также одновременно с техническим дефолтом было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару. Это стало началом одного из самых тяжелых экономических кризисов в истории России.

Заметим, что несмотря на то, что в 1998 году российская экономика была тесно связана с украинской, все же Украине удалось избежать дефолта.

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