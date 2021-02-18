Китай стал главным торговым партнером Украины по итогам 2020 года. И, как ни прискорбно, на втором месте оказалась Россия. Третья – Германия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Ведомство их обнародовало 15 февраля. Кстати Инвесторы вывели из Украины почти полмиллиарда долларов в 2020 году С кем Украина больше все торговала в 2020 году Китай (экспорт + импорт товаров и услуг) – 13,1% (15 731,3 миллиона долларов). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия – 12,5%, за девять месяцев – 12,9%. Россия – 10 034,0 миллиона долларов и 8,4%. Германия – 8 411,4 миллиона долларов и 7%. Польша – 7 970,1 миллиона долларов и 6,7%. США – 5 782,8 миллиона долларов и 4,8%. Обратите внимание Уменьшился на миллиарды: что стоит знать о товарообороте Украины в 2020 году

Крупнейшие торговые партнеры Украины в 2020 году / Данные Госкомстата Другие интересные данные Суммарно на страны ЕС приходится 41% внешнего оборота Украины.

В целом экспорт товаров и услуг из Украина 2020 год составляет 59 042,0 миллиона долларов. Это на 7,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

Импорт сократился на 12,5% до 59 297,5 миллиона долларов.