Россия – вторая: крупнейшие торговые партнеры Украины в 2020 году
Китай стал главным торговым партнером Украины по итогам 2020 года. И, как ни прискорбно, на втором месте оказалась Россия. Третья – Германия.
Источник:Госстат
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Ведомство их обнародовало 15 февраля.
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С кем Украина больше все торговала в 2020 году
- Китай (экспорт + импорт товаров и услуг) – 13,1% (15 731,3 миллиона долларов). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия – 12,5%, за девять месяцев – 12,9%.
- Россия – 10 034,0 миллиона долларов и 8,4%.
- Германия – 8 411,4 миллиона долларов и 7%.
- Польша – 7 970,1 миллиона долларов и 6,7%.
- США – 5 782,8 миллиона долларов и 4,8%.
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Крупнейшие торговые партнеры Украины в 2020 году / Данные Госкомстата
Другие интересные данные
- Суммарно на страны ЕС приходится 41% внешнего оборота Украины.
- В целом экспорт товаров и услуг из Украина 2020 год составляет 59 042,0 миллиона долларов. Это на 7,9% меньше по сравнению с 2019 годом.
- Импорт сократился на 12,5% до 59 297,5 миллиона долларов.
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