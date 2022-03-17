Россия имела время до конца рабочего дня 16 марта, чтобы погасить евробонды. В Минфине заявили, что это сделали еще 14 марта, а теперь платежное поручение выполнено. Правда, платеж еще не зачислен – так что технически Россия еще не заплатила долги.

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Более того, неизвестно в какой валюте Россия уплатила долги. Если в рублях, как там заявляли ранее, инвесторы будут трактовать этот шаг как технический дефолт.

Дефолт России неизбежен

Почти все рейтинговые агентства прогнозируют, что дефолт для России неизбежен. Вопрос только – когда именно. Предполагали, что это может произойти 15 апреля, если Россия не расплатится с долгами 16 марта (так как есть 30-дневный льготный период).

Если платеж пройдет и пройдет в долларах, то это еще далеко не счастливый конец для России. По данным Bloomberg, российский валютный долг составляет 150 миллиардов долларов. Так что сумма в 117 миллионов долларов, на которую Россия смогла найти деньги, только начало.

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