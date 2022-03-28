Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, Россия не собирается отдавать газ бесплатно.

К теме Путин поручил Центробанку и "Газпрому" до конца марта перевести расчет за газ в рубли

Мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно,

– сказал Песков.

Напомним, что в России решили принимать оплату за газ в рублях от "недружественных" стран в Россию, то есть таких, которые поддержали Украину и наложили санкцию на страну-агресора.

Соответствующее поручение о перерасчете на газ уже отдал Путин. Его должны осуществить до 31 марта. В действующих контрактах заменят валюту оплаты, объемы и другие условия оставят без изменений.

Для этого России

Во-первых, таким образом Россия надеется укрепить стоимость рубля, который резко обвалился.

Во-вторых, "Газпром", как и все другие российские компании обязаны продавать 80% валютной выручки.

Европа против

В Германии и Австрии уже заявили, что это является нарушением установленных условий договора. В список "недружественных" стран также попали и другие крупные импортеры российского газа – Италия и Франция. В прошлом году эти четыре страны вместе закупили у "Газпрома" газа на 43 миллиарда долларов.

Европа уже работает над тем, чтобы сделать себя независимыми от российского газа. Так, Германия, которая до войны закупала 55% газа от России, планирует до конца года сократить эту долю до 30%, а к середине 2024 года и вообще отказаться от российских энергоресурсов. ЕС считает, что нужно два года, чтобы избавиться от зависимости поставок российского газа

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