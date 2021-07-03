Россия существенно дополнила список запрещенных украинских продуктов: чем именно

3 июля 2021 , 02:06
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Источник:

Интерфакс

Российское правительство дополнило список продуктов, которые запрещено поставлять на территорию России. Теперь Путин не хочет видеть на столах россиян, например, украинское мороженое и минеральную воду.

Правительственное постановление датировано 28 июня 2021. Но сам список создан годами ранее – на основе указа президента России Владимира Путина о применении "специальных экономических мер" за "недружественные меры Украины".

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Путин не хочет видеть украинские продукты в России: какие именно

В списке запрещенного или частично запрещенного импорта из Украины в Россию теперь будут:

  • Мороженое и прочие виды пищевого льда.
  • Минеральная вода.
  • Газированные воды с сахаром или другими подсластителями.
  • Готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления.
  • Ячмень.
  • Пальмовое масло.
  • Готовые или консервированные мясные продукты и субпродукты.
  • Готовые или консервированные ракообразные.
  • Необезжиренная какао-паста.
  • Макаронные изделия.
  • Попкорн.
  • Продукты типа мюсли на основе зерновых хлопьев.
  • Томатный кетчуп и прочие томатные соусы.
  • Майонез.
  • Продукты для приготовления соусов.
  • Экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных и тому подобное.
  • Готовая или консервированная рыба и икра.
  • Консервированные овощи, фрукты и орехи.
  • Джемы, желе, мармелад, пюре, соки.
  • Кондитерские изделия из сахара без содержания какао.
  • Шоколад и другие продукты, содержащие какао.
  • Хлеб и кондитерские изделия из муки.
  • Вино, этиловый спирт, спиртовые настойки и тому подобное.

Запрет также коснулся и несъедобных продуктов:

  • Корм для животных (в основном речь о крупном рогатом скоте).
  • Некоторые виды лесоматериалов и упаковочной тары.
  • Некоторые виды машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Напомним: пшеницу, пиво, подсолнечное масло и другие продукты запрещено ввозить в Россию из Украины еще с 2018. А с 2016 нельзя ввозить мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты и соль.

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Автор: Олесь Друкач