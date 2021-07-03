Правительственное постановление датировано 28 июня 2021. Но сам список создан годами ранее – на основе указа президента России Владимира Путина о применении "специальных экономических мер" за "недружественные меры Украины".
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В списке запрещенного или частично запрещенного импорта из Украины в Россию теперь будут:
- Мороженое и прочие виды пищевого льда.
- Минеральная вода.
- Газированные воды с сахаром или другими подсластителями.
- Готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления.
- Ячмень.
- Пальмовое масло.
- Готовые или консервированные мясные продукты и субпродукты.
- Готовые или консервированные ракообразные.
- Необезжиренная какао-паста.
- Макаронные изделия.
- Попкорн.
- Продукты типа мюсли на основе зерновых хлопьев.
- Томатный кетчуп и прочие томатные соусы.
- Майонез.
- Продукты для приготовления соусов.
- Экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных и тому подобное.
- Готовая или консервированная рыба и икра.
- Консервированные овощи, фрукты и орехи.
- Джемы, желе, мармелад, пюре, соки.
- Кондитерские изделия из сахара без содержания какао.
- Шоколад и другие продукты, содержащие какао.
- Хлеб и кондитерские изделия из муки.
- Вино, этиловый спирт, спиртовые настойки и тому подобное.
Запрет также коснулся и несъедобных продуктов:
- Корм для животных (в основном речь о крупном рогатом скоте).
- Некоторые виды лесоматериалов и упаковочной тары.
- Некоторые виды машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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