Правительственное постановление датировано 28 июня 2021. Но сам список создан годами ранее – на основе указа президента России Владимира Путина о применении "специальных экономических мер" за "недружественные меры Украины".

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В списке запрещенного или частично запрещенного импорта из Украины в Россию теперь будут:

Мороженое и прочие виды пищевого льда.

Минеральная вода.

Газированные воды с сахаром или другими подсластителями.

Готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления.

Ячмень.

Пальмовое масло.

Готовые или консервированные мясные продукты и субпродукты.

Готовые или консервированные ракообразные.

Необезжиренная какао-паста.

Макаронные изделия.

Попкорн.

Продукты типа мюсли на основе зерновых хлопьев.

Томатный кетчуп и прочие томатные соусы.

Майонез.

Продукты для приготовления соусов.

Экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных и тому подобное.

Готовая или консервированная рыба и икра.

Консервированные овощи, фрукты и орехи.

Джемы, желе, мармелад, пюре, соки.

Кондитерские изделия из сахара без содержания какао.

Шоколад и другие продукты, содержащие какао.

Хлеб и кондитерские изделия из муки.

Вино, этиловый спирт, спиртовые настойки и тому подобное.

Запрет также коснулся и несъедобных продуктов:

Корм для животных (в основном речь о крупном рогатом скоте).

Некоторые виды лесоматериалов и упаковочной тары.

Некоторые виды машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Напомним: пшеницу, пиво, подсолнечное масло и другие продукты запрещено ввозить в Россию из Украины еще с 2018. А с 2016 нельзя ввозить мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты и соль.