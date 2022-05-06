Соответствующий прогноз сделал Мэтт Смит, ведущий нефтяной аналитик Kpler. По его мнению, Россию не спасет даже Китай. И с 10 миллионов баррелей в сутки добыча может упасть на 20%.

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Поскольку европейская зависимость падает, трудно увидеть сценарий, когда российская добыча не упадет существенно,

– сказал Смит.

Чем Россия заменит европейский рынок

Россия сейчас исследует альтернативные рынки и уже экспортирует больше нефти в Азию, особенно в Индию .

. Также возросло количество грузов, направляющихся в хранилища в Южной Африке .

. Основным рынком, который заменит европейский, считается Китай. Однако на фоне восстановления жестких карантинов из-за вспышек COVID-19 спрос там невелик.

По словам Смита, Китай – это большая надежда для России. Однако сложно представить сценарий, при котором он сможет полностью заменить то, что Россия потеряет из-за эмбарго ЕС.

Сокрушительные последствия для России

Важно, что сокращение добычи не будет временным, пока Россия не сможет найти другие рынки. Такое существенное сокращение повлияет на способность России добывать нефть в будущем.

Экстремальный климат в нефтедобывающих регионах, таких как Сибирь, может повредить нефтяные резервуары и месторождения, если они их не будут использовать в течение длительного периода.

"Уменьшение производства – это действительно худший сценарий из-за неопределенности потенциального ущерба, который это может нанести", – сказал Смит.

Что известно о нефтяном эмбарго

Вскоре Евросоюз может принять 6-й пакет санкций против России, который будет включать постепенный отказ стран ЕС от российской нефти в течение 6 месяцев и от нефтепродуктов до конца 2022 года.

Пока что в Европе нет консенсуса. Венгрия и Словакия против этого решения из-за своей зависимости.

Нефтяное эмбарго может иметь исключения для этих двух стран.

США ввели нефтяное эмбарго еще месяц назад, а Япония сказала, что не готова немедленно последовать примеру ЕС в этом случае.

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