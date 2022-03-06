Россия в шаге от дефолта: Moody's снова снизил рейтинг страны-оккупанта

Россия начала войну против Украины. И теперь вынуждена рассчитываться за это значительным падением экономики. Страна оказалась в шаге от дефолта.

Агентство Moody's во второй раз за время войны сменило суверенный кредитный рейтинг России. Теперь он Ca.

Ca — рейтинг Moody's, что означает, что долговые обязательства близки к дефолту, но пока сохраняют "перспективу возмещения основной суммы долга и процентов". Ниже его только рейтинг С, он говорит о наступлении дефолта.

"Снижение рейтинга к Ca вызвано серьезными беспокойствами по поводу готовности и способности России уплатить свои долговые обязательства. По мнению Moody's, риск дефолта значительно возрос", – говорится в заявлении Moody's.

В то же время Пропагандисты пытаются убедить россиян, что "экономике ничего не угрожает": им уже не верят

К примеру, купонные выплаты по государственным облигациям ОФЗ, сроки погашения которых были в среду, 2 марта, были выплачены только местным владельцам бумаг. Выплату нерезидентам не произвели из-за распоряжения Центробанка России.

"Высокий уровень координации между западными странами по введению широкомасштабных санкций против России в ответ на вторжение в Украину существенно ухудшил способность России обеспечить своевременное погашение своих суверенных долговых обязательств", – говорится в сообщении Moody's.

Агентство также обеспокоено повышенной непредсказуемостью действий российского правительства и высоким политическим риском после вторжения в Украину.

Агентство Moody's снижает кредитный рейтинг России во второй раз с начала войны в Украине. 3 марта агентство снизило рейтинг России сразу на шесть ступеней – с инвестиционного Ваа3 до "мусорного" B3.