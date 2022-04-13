Поставки выросли почти на четверть всего за неделю. Так же рекордно возросла сумма экспортной пошлины, полученной Кремлем, – до 230 миллионов долларов в неделю со 2 по 8 апреля.

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Действуют ли санкции

Европейские нефтяные компании, такие как Shell Plc и TotalEnergies SE, заявили, что прекратят закупку российской нефти из-за войны в Украине.

США перестали покупать всю российскую нефть.

Великобритания до конца года также откажется от нефти из страны-агрессора.

Хотя в Евросоюзе нет консенсуса, некоторые страны уже активно работают над немедленным уменьшением импорта нефти из России.

Это уже дало определенный результат. Согласно исследованию Bloomberg, расстояния, на которые Россия отправляет свои танкеры, существенно выросли, чтобы найти клиентов. Теперь страна-агрессор переориентируется на Азию – в основном на Китай и Индию, – которая охотно покупает нефть с большой скидкой:

Например, танкер Aframax впервые за 2 года совершает рейс из Балтики в азиатскую страну.

Еще более длинный рейс совершает танкер Suezmax Matala, следующий из Мурманска, северного побережья России, в Парадип, восточное побережье Индии. Ожидается, что это путешествие будет длиться больше месяца.

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Обратите внимание! До войны Россия была вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии, ежедневно поставляя почти 5 миллионов баррелей сырой нефти: 40% поставлялись по нефтепроводам в Европу и Китай, а 60% – танкерами.

Старые рынки исчезают

Традиционные рынки Северо-Западной Европы для русского экспорта Балтийского моря быстро исчезают, так как покупатели без помощи других санкционируют московскую нефть. Половина судов, которые загружались в северо-западных российских портах, теперь либо направляются в Азию, либо не показывают конечные пункты назначения.

А следующие из России в Средиземное море на самом деле перегружают нефть на гигантские межконтинентальные супертанкеры для отправки в Азию. Однако все еще огромное количество танкеров направляются в европейские страны.

Только за первые 40 дней войны ЕС заплатил России за энергоносители 37 миллиардов евро. Украинские дипломаты настаивают, что пока Европа будет продолжать платить за российскую нефть, будет продолжаться война. Пока вопросы нефтяного эмбарго обсуждают в рамках шестого пакета санкций против России, но, похоже, консенсуса пока нет.

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