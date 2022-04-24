Россия пытается скрыть влияние санкций, блокируя экономические данные

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины на государство-агрессора наложили немало санкций. И оно пытается продемонстрировать, что они не отразились на реальном состоянии экономики.

Как отмечают в The Wall Street Journal, Россия больше не публикует не только сведения о государственном долге. Избегает она также сведений о торговой статистике. Страна-агрессор еще и ограничила объем другой финансовой информации.

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Нет данных – нет проблем

В России действуют по простому принципу: если о проблеме не говорить, то ее нет. Но реальность гораздо жестче. Хотя страна-агрессор пытается скрыть последствия санкций против нее, но некоторые из них уже настолько очевидны, что делать это становится сложнее.

О том, что российская экономика переживает непростые времена, свидетельствует также то, что государство перестало публиковать другие сведения. В частности о государственном долге, импорте и экспорте. Остаются загадкой сведения о добыче страной нефти. Что касается данных о финансовых операциях, которые банкам необходимо было публиковать на регулярной основе, то их объем Центробанк заботливо ограничил.

Запрет обмена данными с иностранными государствами

В России на этом решили не ограничиваться. Уже готовится законопроект, предусматривающий запрещение кредиторам предоставлять и получать данные из иностранных государств. Это еще один шаг, который использует страна-агрессор, чтобы показать, что санкции на нее никак не повлияли.

Без данных готовить новые пакеты санкций.

Так, ограничение или полное отсутствие финансовых данных усложняют подготовку новых пакетов санкций. Ведь Вашингтон и Брюссель банально не знают, какое влияние ограничения на страну-агрессора и по каким целям "бить" в следующий раз.

Они пытаются скрыть экономическую картину. У нас есть запреты на российские СМИ, теперь то же касается доступа к статистике. Железный занавес поднимается с обеих сторон,

– сказала заместитель главного экономиста Института международных финансов России Элина Рыбакова.

В то же время, экономисты прогнозируют России глубокую рецессию, которая будет идти в паре с резкой инфляцией. Не стоит забывать о сотнях тысяч потерянных рабочих мест, связанных с выходом западных компаний из страны-агрессора.

Тем временем Россия распространяет фейки о "голодающей Литве", чтобы отвлечь своих граждан от кризиса.

Ряд данных Россия публикует, но с ограничениями

Также в России решили ограничивать данные о добыче и экспорте нефти. Что касается сведений об инфляции, ВВП и других экономических показателях, то эти релизы публикуют. Правда, в сокращенном формате.

А во вторник, 19 апреля, Центробанк России перестал публиковать платежи по внешнему долгу. Здесь все логично, ведь выплата этих средств заставляет страну-агрессора буквально балансировать на грани дефолта, если говорить о ее международных облигациях. Отметим, что некоторые платежи в долларах США Россия производить не может. Это связано с тем, что большинство ее золото-валютных резервов попали под санкции.

S&P Global в этом месяце объявила России дефолт по кредитному рейтингу внешнего долга. Это произошло после того, как страна-агрессор пыталась произвести выплату инвесторам по долларовым облигациям в российских рублях.

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