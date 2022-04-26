Россия пробует продавать энергоносители за рубли, но никто не покупает

Россия пытается всячески обойти санкции Запада, но не очень получается. Так, идею платить за газ и нефть в рублях на практике никто не поддержал.

На минувшей неделе "Роснефть" выставила тендер на 6,5 миллионов тонн нефти с требованием 100% предоплаты в рублях. Но, по данным Reuters, до сих пор не нашлось желающих.

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Россия пытается продвигать оплату за энергоресурсы в рублях, но получается плохо,

– заявил Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента.

Ермак подчеркнул, что этот тендер преследовал пропагандистскую цель – объявить требование об оплате нефти в рублях для рынка.

Оплата за газ в рублях

Ранее Россия заявила, что "недружественные" к ней страны должны платить за российский газ рублями.

Но ЕС, а также G7 отказались от этого.

В то же время Венгрия заявила, что готова платить в рублях.

После этого Еврокомиссия направила странам-членам ЕС письмо о том, что оплата газа в рублях является нарушением санкций ЕС.

Последовательная позиция демократических стран в вопросах энергоресурсов очень важна. Не должно быть никаких уступок России, в частности в санкционной политике,

– подчеркнул Ермак.

Напомним, что Европа зависима от российского газа – 40% поставки идет из страны-агрессора. Однако многие страны ЕС серьезно настроены на поиски альтернативных источников и уже над этим работают.



Сколько ЕС платит за российский газ / Инфографика 24 канала

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