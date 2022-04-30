Именно через такую схему ей удалось выплатить обязательства по двум выпускам внешних облигаций. В то же время США дали разрешение на такую операцию.

К теме Ирландия может передать Украине российские деньги: какова цель и сумма

Цель США – уменьшить финансирование Россией вторжения

Использование внутренних резервов России является основным и важным фактором и США делают все, чтобы это произошло. Ведь таким образом, у России будет меньше возможности финансировать свое вторжение в Украину.

Министерство финансов страны-агрессора 29 апреля обнародовало заявление об отправке долларов владельцам евробондов страны. Это произошло через лондонское отделение Citibank.

Сколько должна заплатить Россия

Чтобы погасить долг в 2022 году она должна заплатить 564,8 миллиона долларов по еврооблигациям. Следующая выплата должна состояться в 2042 году и составить 84,4 миллиона долларов.

Известно также, что нынешний платеж провел неподсанкционный банк Дом.РФ. Финансы от него поступили банку-корреспонденту Bank of New York Mellon Corp. Тот в свою очередь передал их в Citigroup.

В то же время есть информация, что нет гарантий, сможет ли обработать Citigroup такой платеж от России. Ведь это должен позволить регулятор США и Великобритании. Это означает, что до сих пор процесс выплаты владельцам российских евробондов не закончен.

Что известно о вероятном дефолте в России

Формально в состоянии дефолта Россия может быть до 4 мая. Ранее сообщали, что это произойдет, если она не выплатит нужную сумму долга до этого времени.

Михаил Подоляк заявлял, что санкции против России уничтожают ее экономику все сильнее с каждым разом. По его словам, они понемногу сбивают надменность с россиян.

Также премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что дефолт России является лишь вопросом времени. По его словам, речь идет уже даже не о месяцах, а о неделях.

Вас может заинтересовать мнение эксперта о дефолте в России: смотрите видео